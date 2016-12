Christine Berrou fait rire au Théâtre du Gymnase depuis 1982

Passée par le Jamel Comedy Club, et chroniqueuse sur Europe 1, Christine Berrou se fait un nom avec son one man show depuis 1982 qui fait se gondoler le public tous les vendredi et samedi au Théâtre du Gymnase !

Christine Berrou met les rieurs de son côté avec Depuis 1982 qui rassemble le meilleur d'elle-même sur les planches du Théâtre du Gymnase !



Elle fait partie de cette nouvelle génération d’humoristes, de la clique prometteuse des Arnaud Tsamère, Baptiste Lecaplain, Bérangère Krief, Vérino, Greg Romano et Kyan Khojandi… Bref, tous nos comiques préférés.





Mais Christine Berrou n’est pas qu'une simple saltimbanque quand on voit son parcours de véritable wonderwoman de l’humour.Au Théâtre du Gymnase (studio)38 BD BONNE NOUVELLE75010 PARISMétro Bonne Nouvellele vendredi et le samedi à 20hSi vous ne la connaissez pas, elle est visible sur Youtube :